Luis Miguel y Michelle Salas tuvieron un momento emotivo en la pista de baile de su boda

Hay informaciones sobre cómo fue ese momento inolvidable de padre e hija…

Según fuentes cercanas a Luis Miguel y Michelle Salas, el cantante tuvo un momento emotivo en la pista de baile con su hija, el día de la boda de la modelo con el empresario venezolano Danilo Díazgranados, que se llevó a cabo en una finca en la Toscana, Italia.

De acuerdo con el diario El Financiero, el cantante Luis Miguel asistió al evento acompañado de su actual pareja Paloma Cuevas.

Aunque Michelle Salas llegó del brazo de su madre al altar, padre e hija tuvieron un momento emocionante, de acuerdo con invitados, cuando las personalidades se acercaron a la pista para bailar la música «The Way You Look Tonight», de Frank Sinatra.

La revista Quién señala que Luis Miguel no dio ningún tipo de discurso en la boda y sus músicas tampoco se hicieron presentes en el reventón.

La revista Vogue México debe contar todos los pormenores de la gran celebración de Michelle y Danilo.