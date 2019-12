Luisana Lopilato sufre un terrible ataque de celos

La esposa de Michael Bublé se puso furiosa cuando vo su último video musical.

Michael Bublé confiesa que su esposa Luisana Lopilato sufrió un terrible ataque de celos, y eso sucedió cuando su mujer vio el video de su último sencillo ‘Love You Anymore’, en el que se le ve con una bella chica.

Durante su presencia en el programa de Graham Norton, Bublé narró cómo la actriz argentina lo confrontó: “Le pedí que viera el video y me diera su opinión. Lo miró un momento, y de verdad se los juro, giró y me dijo: ‘¿Quién es esa zorra del video Mike?’. Ella es común que grabe apasionadas escenas con atractivos hombres y yo no digo nada. Con la chica del video no pasó nada, si acaso le tomo la mano”.

El intérprete canadiense le cuestionó el porqué de su molestia y ella le dijo: “La cuestión es que te hizo sonreír, ¡Y de verdad!”, Bublé agregó: “Al parecer conoce mi sonrisa de ‘verdad’ y la sonrisa de ‘cara de culo’ que pongo en las alfombras rojas”.