Madre de Billie Eilish aun no se cree el éxito de su hija

La actriz Maggie Baird dice que el éxito de su hija en la música no lo cree, “le parece una locura”.

La actriz Maggie Baird ha revelado su sentir, tras el estrepitoso éxito de su hija Billie Eilish, quien ya es toda una figura en el mundo de la música.

La cantante ha cumplido hace unos días los 18 años, y es considerada una de las más importantes intérpretes en este momento. Su madre en el programa de James Corden comentó: “La gente me lo pregunta mucho: ‘¿Qué se siente al ver que está actuando en el Radio City Hall?’, y la verdad es que puedo decir que todavía no lo creo, me parece una locura. Cuando la vi cantar cuando Finneas (hermano de Billie) tocaba la canción, quedé alucinada. Es que no ha habido un solo momento en estos últimos cuatro años que no haya sido surrealista”.

Billie Eilish no deja pasar la importancia vital que ha tenido su hermano Finneas en su carrera: “Antes de que empezáramos a componer canciones juntos, Finneas me decía medio en broma cuando ya nos habíamos planteado trabajar juntos, que iba a hacer de mí la estrella pop más importante del planeta, y claro, justo después los dos nos echábamos a reír”.