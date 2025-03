Lupida D’Alessio revela cuál es su estado de salud

Hace unos días, la hermana de la artista reveló que esta tendría problemas de circulación pulmonar…

Lupita D’Alessio generó preocupación al ser hospitalizada de emergencia, lo que la obligó a cancelar dos presentaciones en la Ciudad de México.

Ante la ola de especulaciones, Jack Borovoy, mánager de la cantante, intentó tranquilizar a los medios, asegurando que su condición no era grave y atribuyéndola a un virus común que afectaba las vías respiratorias.

Sin embargo, la hermana de Lupita, María Estela D’Alessio, habría afirmado que el estado de salud de su hermana sí era delicado, mencionando problemas en el colon y dificultades de «circulación pulmonar».

La propia Lupita D’Alessio decidió romper el silencio el 25 de marzo, comunicándose telefónicamente con Pati Chapoy.

Durante el programa ‘Ventaneando’, la artista lamentó la cancelación de sus presentaciones, explicando que un virus había inflamado sus pulmones.

«Paty ya [estoy] mejor, gracias a Dios. Fue un virus que atacó a mis pulmones y se inflamaron. Como yo vivo a nivel del mar, no puedo hacer un concierto el próximo fin de semana en La Maraka. En lugar de trabajar, Dios me mandó al hospital», reveló.

Además aclaró que, si bien su estado no es grave, necesitaba rehabilitación y tratamiento.

«No es grave. Hay que rehabilitarse, cuidarse, hay que llevar un tratamiento y ya no tengo 15 años, tengo 71. Me voy a Cancún esta semana […] me quitaron tres semanas de trabajo para cantar al 100 el próximo 10 de mayo en el Zócalo, si Dios lo permite», continuó.