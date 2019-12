Lupillo Rivera dice que “ha sido desaprovechado” por las mujeres

El cantante dice que es un hombre “bueno y trabajador”,y es apoyado en sus dichos por su madre.

Lupillo Rivera demuestra en un video, que es todo un hombre de casa, y se le ve sacando los tamales de la olla para la cena de Navidad en casa de su mamá doña Rosa Saavedra.

El cantante se ve muy hacendoso, y se escucha la voz de doña Rosa diciendo que su hijo Lupe es el más trabajador, a lo que él responde: “Soy un pinche viejo bueno, las pinches viejas no me han sabido aprovechar que es diferente”, un claro mensaje a todas sus ex, las últimas Mayeli Alonso y Belinda.

El romance de Lupillo con Belinda no se pudo confirmar, pero tampoco se descarta que hayan vivido una fugaz relación fuera de cámaras, y prueba de que eso pudo ser real, es que que el intérprete se tatuó el rostro de ella en el brazo.