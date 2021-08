Lyn May dice que ve a su prometido Markos D1 “como su tía”

La vedette fue cuestionada sobre cual es la verdadera relación con el joven cantante a quien presentó como su prometido.

Después de haberse puesto en el ojo de la atención al decir que esperaba un bebé a los 68 años de edad, ahora Lyn May ha dado declaraciones sobre la real relación que tiene con su “prometido”, el cantante Markos D1.

Durante su participación en el segmento ‘Quiero cantar’ del programa Venga la Alegría, la vedette fue cuestionada sobre su relación con Markos D1 y aclaró si se había vuelto a casar.

Sergio Sepúlveda cuestionó a Lyn May sobre el mensaje que publicó en Twitter para defenderse de sus detractores. “¡El mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie simplemente vivimos el hoy y a me gusta la carne fresca, Markos D1”, escribió.

Así reaccionó la vedette: “¿A poco a ustedes no les gusta la carne fresca?, ¿a quién le gusta la carne vieja? A todos nos gusta la fresca”.

Luego dijo: “Marko es un muchacho muy bueno, un hijo precioso, tiene a su mamá y es muy trabajador, tiene varias tiendas en Estados Unidos y me busca. Yo pienso que soy su tía porque me quiere mucho; lo beso en la boca, es que a mí me gustan los hombres, me gusta darles besos en la boca, lo que pasa es que ahora en la pandemia de verdad no se puede dar un beso”.

Lyn May se ha caado 8 veces y tiene tres hijas. Las dos primeras con su primer marido, con quien se casó muy joven (ella siendo adolescente y él le llevaba más de 30 años), y la tercera no ha revelado quien es el padre.