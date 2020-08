Madison Beer fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP)

La cantante descubierta con Justin Bieber cuando tenía 13 años, llegó a tener tendencias suicidas por su condición.

La cantante de 21 años, que fue descubierta por Justin Bieber a los 13 años, ha sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP), y reveló que tenía tendencias suicidas antes de recibir su diagnóstico, pero la terapia la ayudó a sobrellevar la situación.

En declaraciones a la revista The Face, Madison, quien llamó a su próximo álbum ‘Life Support’, explicó: “Realmente no me he abierto públicamente sobre muchas de las cosas por las que estaba pasando, pero me diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad”.

“Tuve tendencias suicidas en un momento. Estaba pasando por un momento realmente difícil, y sentía que hacer un álbum de ruptura en medio de una mierda tan real me estaba volviendo tonta de una manera que no quería”.

“Pero una vez que me dieron un diagnóstico, pasando por terapia tres veces por semana, estaba más en contacto con mis emociones y descubría cómo estar estable. Pudo escribir mejor y entenderme mejor. Así que pude simplemente escrir la historia como quería que se contara “.

Beer recibió su diagnóstico de TLP en agosto de 2019 y, la próxima semana, cumplirá un año libre de autolesiones.

“Ha sido un año increíble para mí. Pasé por una ruptura (de Brooklyn Beckham), pero no quería hacer un álbum de ruptura porque sentía que eso era muy superficial. Esa fue solo una parte de una gran historia, la punta del iceberg”.