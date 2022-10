Madonna promociona juguetes íntimos en forma de joya

La popstar compartió las piezas con sus fans en Instagram…

Con Madonna no hay tabúes. La reina del pop, a los 64 años, está promocionando collares [email protected] muy prácticos de la marca Vesper.

La cantante mostró en sus stories una entrega especial de la marca de «joyería de placer» Crave en versiones de plata (US$ 69), oro rosa (US$ 79) y oro de 24 quilates (US$ 149).

Ella mima recibió lo que parecía ser un Vesper negro personalizado como parte de su regalo.

«Pobre es el hombre cuyo placer depende del permiso de otro», escribió la madre de seis hijos en una selfie de primer plano vestida con lencería, colocando dos de sus nuevos collares con un grupo de otras chucherías.

También tomó una foto de la caja de regalo y escribió: “Exprésate, no te reprimas”.