Maite Perroni desmiente Dulce María sobre su participación en el reencuentro de RBD

Según la cantante, la nueva mamá no quiso participar del proyecto, y no fue por su embarazo…

Maite Perroni asegura que la ausencia de Dulce María en el concierto ‘Ser o Parecer’, de RBD, no fue por su embarazo, sino porque ella no quería formar parte del reencuentro del grupo.

La actriz y cantante sorprendió con esta declaración en una entrevista a la revista Rolling Stone:

“Dulce no quiso participar, no por su embarazo; simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento”, señaló.

La nueva mamá ya había expresado su deseo de estar en el concierto ofrecido de manera virtual el pasado 26 de diciembre, pero que por su avanzado estado de embarazo prefirió no hacerlo.

Maite agregó: “Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana. Los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende. Hay amor y respeto”.

Como se sabe, Poncho Herrera también declinó participar en el concierto, ya que él se retiró definitivamente de la música y está enfocado en su carrera como actor, además de que también se convirtió en padre por segunda vez en el mes de diciembre.

En el esperado concierto estuvieron Anahí, Maite, Christopher Uckermann y Christian Chávez.