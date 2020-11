Maite Perroni es elogiada por su belleza en fotos para revista

La actriz ha publicado en sus redes imágenes tomadas de la revista Grazia, donde aparece posando en el campo.

Maite Perroni es elogiada por su belleza al publicar dos fotos tomadas de la revista Grazia, donde aparece posando en un campo de flores especialmente para la versión mexicana.

La ex RBD luce un sexy vestido de red, joyería muy llamativa y guantes de piel. La imagen es acompañada de un texto escrito por la artista donde habla de las experiencias adquiridas.

Parte del texto dice: “Yo he pasado por muchas etapas distintas, eso me ha nutrido y confrontado, me ha llenado el alma, pecando me he divertido, y amando he vivido porque después de las intensidades llegan las pausas…ya no pierdo el tiempo, me he vuelto más clara y franca, aunque a veces incomoda, como que me gusta más…”

Las fotos de Maite han recibido muchos miles de ‘me gusta’, así como muchos comentarios en los que seguidores le expresan su admiración como artista y por su gran belleza. Entre los comentarios, sobresalen los hechos por algunos compañeros actores como Renata Notni, Fernanda Castillo y Raúl Méndez.