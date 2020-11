Scott Disick y Sofia Richie disfrutan de sus nuevas relaciones

Mientras Disick ha sido visto acompañado de varias jóvenes mujeres, Sofia parece disfrutar su relación con Matthew Morton.

Scott Disick ha sido noticia por sus citas romántica con varias chicas desde su ruptura con la modelo Sofia Richie, de 22 años.

Disick, quien se separó de Sofia en agosto después de tres años juntos, ha sido vista disfrutando de una cita con nuevas chicas.

En septiembre, cenó con Bella Barnos, de 24 años, y también fue visto saliendo del hotel Klimpton La Peer en West Hollywood con Megan Blake Irwin, de 28 años.

Scott, quien comparte tres hijos con su expareja Kourtney Kardashian, fue visto llegando a una fiesta de Halloween con Amelia Gray Hamlin, de 19 años.

Scott está haciendo lo suyo. Está en un buen lugar y tiene citas, dijo una fuente a la revista Us Weekly.

Por otro lado, la ex estrella de ‘Flip It Like Disick’, Sofia Richie, ha seguido adelante con el empresario Matthew Morton.

La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’, Disick, parece mantener su vida amorosa casual mientras disfruta de los momentos sin perder el tiempo y, según los informes, en un ‘buen lugar’.

Mientras tanto, recientemente se afirmó que el nuevo romance de Sofía va muy bien y Matthew recibió el sello de aprobación de su famoso padre, Lionel Richie. Ambos viven en el mismo círculo y se conocen.

Lionel no había sido tan fanático de Scott, quien, según los informes, ‘jugó un papel importante en los problemas de la pareja’ mientras estaban juntos.