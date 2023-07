Maite Perroni relata cómo fue su parto: ‘Día de emociones’

La actriz y Andrés Tovar revelaron la carita de su primer hija en las páginas de revista…

Maite Perroni y Andrés Tovar eligieron las páginas de la revista mexicana «Quién» para presentar oficialmente su hija Lía.

La actriz y cantante de RBD reveló a la publicación como fue el parto y todo lo que trajo el nacimiento de su tan soñada bebé.

«Ese día estuvo lleno de emociones porque ya estábamos a la espera del gran momento, no sabíamos cuándo iba a suceder y originalmente íbamos a vivir un parto natural y esperamos a que se dieran las cosas. Llegamos a la semana 39, al día cuatro y Lía no terminaba de encajarse, empezaban las contracciones pero pasaba el tiempo y nada. De pronto, las circunstancias y el momento empujaron a que el doctor tomara la decisión de que fuera una cesárea para seguir adelante y que no hubiera ningún tipo de riesgo. Empezó la acción.», recuerda.

«A mí me habían dicho que esperara un rato afuera de la sala, que me iban a llamar. Llevaba una bocina y había preparado una playlist para el momento. Veo a Maite, le doy un beso, le pongo play a la música y llega el doctor a decirme que si quería conocer a mi hija. Pensé “¿cómo?, si apenas va la primera canción” [risas]. Fue muy rápido, pero verla y cortar el cordón fue increíble.», comentó el orgulloso papá.

Sobre la primera noche en casa con Lía, Andrés Tovar afirmó:

«Primero es que te caiga el 20. Porque en el hospital tienes apoyo de las enfermeras, pero una vez que sales, fue llegar a estar con ella a full toda la noche y ya después de algún tiempo nos fuimos acomodando para poder descansar uno u otro, pero no lo crees. Yo le decía a Maite que cerrara los ojos y que los abriera, que teníamos a nuestra hija en nuestros brazos.», dijo.

Maite señaló: «Esa primera noche fue muy linda: Lía estaba súper chiquita entonces dormía y dormía.».

«Nos sentimos muy afortunados, es un regalo del universo, de Dios, es la misión más grande que tenemos en nuestra vida. Todavía no terminamos de dimensionar el amor tan grande que se puede sentir, es mágico.», afirma la cantante.