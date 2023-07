Lucero Mijares se rompe el tobillo en su estreno en el teatro

Su mamá Lucero reacciona: ‘Gran auguro para el comienzo de su carrera’…

Lucero Mijares se fracturó el tobillo antes de la función de estreno de la puesta en escena «El Mago». La hija de Lucero y Manuel Mijares afirmó en entrevista que fue un ‘accidente bobo’.

“La verdad, fue bastante bobo. La función empezaba a las 5 de la tarde y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuche un crack y dije: ‘¡Ya valió!’. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho, pero se tuvo que dar la función e intenté fingir que todo estaba bien”, explicó la actriz y cantante al finalizar la función la noche del martes (11) en el Teatro Hidalgo “Ignacio Retes”.

“Pensamos que era un esguince o una torcedura porque creo que con una fractura muy poca gente aguanta, sobre todo una función de dos horas, y porque durante toda la obra es correr y correr, pero cuando acabó la función, me fui al hospital, me sacaron la radiografía y no salió nada… sin embargo, ya en la tomografía se vio que una parte de la tibia estaba rota, fue muy raro porque se veía como una rebanadita de jamoncito serrano y los doctores no se podían explicar cómo es que estaba roto”, comentó.

De acuerdo con la información recabada por la revista «Quién», Lucerito admitió que pensó en no hacer la obra y que el productor buscara a una suplente para el papel de Dorothy para las próximas seis semanas en que ella deba estar en recuperación, pero dijo que algo la hizo reaccionar, y está dispuesta a subirse al escenario todas las veces que sea necesario para cumplir con su papel.

“Cuando estaba en el hospital y llegaron a decirme: ‘te rompiste el tobillo’, le dije al productor (Juan Torres): ‘Oye, por qué no llaman a otra, hay muchísimas que lo pueden hacer’, y me respondió que no porque El Mago se hizo para mí y ahí me cayó el 20. Así que, si el doctor me deja, el show debe continuar por más adolorida que esté porque de lo contrario, la obra se acaba”.

Lucero, su mamá, destacó que su hija, a sus 18 años, es muy valiente:

“Es tan valiente, tan fuerte, tan plantada. Esa tenacidad, esas ganas… El día que se fracturó dijo: ‘yo no voy a dejar plantada a la gente que ya está aquí y todas las personas que dependen de esta obra y que viven de esto entregando su alma y su corazón desde hace muchos meses. Yo sé lo que ella está sufriendo, no sé por qué le mandaron esta prueba, pero es un gran auguro para el comienzo de su carrera”, dijo la cantante.