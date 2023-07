Liam Payne revela por qué fue a rehabilitación

El cantante de One Direction fue sincero al hablar sobre su decisión…

Liam Payne reveló que se sometió a rehabilitación y describió su experiencia como transformadora. Buscó ayuda en un «lugar maravilloso en Luisiana» para trabajar con sus pensamientos y emociones. Durante su tiempo allí, descubrió una pasión por el dibujo además de su amor por la música y la poesía. Incluso creó un retrato de David Hockney, que le regaló al artista.

Antes de ingresar a rehabilitación, Liam sintió que se había perdido a sí mismo y necesitaba tomar un descanso de su vida y trabajo. Se desconectó del mundo exterior durante casi 100 días sin su teléfono.

Después de completar la rehabilitación, el cantante lo describió como ‘entrar en un mundo placentero’ y desde entonces se ha centrado en conocer la nueva versión de sí mismo. Expresó su gratitud por el apoyo de su familia, sus ex compañeros de banda de One Direction y su hijo de seis años, Bear, así como su ex pareja Cheryl Cole por permitirle la libertad de mejorar.

Liam Payne enfatizó que ahora tiene ‘más control sobre su vida’ y las cosas que antes se le escapaban.

Celebró estar seis meses sobrio y se dio cuenta durante un concierto en Dubái que el alcohol ya no le servía. Ya no necesita esas sustancias y ha decidido acabar con el estilo de vida fiestero.

A pesar de sentirse asustado, Liam anunció planes para irse de gira por Estados Unidos y reconoció que depender únicamente de sí mismo puede ser desalentador, pero expresó su confianza en que estará bien. Se disculpó por descargar sus frustraciones en su carrera y en las personas que lo rodeaban, al darse cuenta de que estaba mal.

Liam concluyó expresando su gratitud por sus ex compañeros de banda, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e incluso Zayn Malik, quienes estuvieron a su lado y lo rescataron cuando más los necesitaba.