Majo Aguilar revela distanciamiento de Pepe y Ángela Aguilar

La cantante se sinceró sobre los cambios en su relación con su familia…

Luego de meses de especulaciones, Majo Aguilar decidió romper el silencio y confirmar su distanciamiento de Pepe y Ángela Aguilar, su tío y prima, respectivamente. A través de un video en TikTok, la cantante se sinceró sobre los cambios en su relación familiar y pidió a sus seguidores empatía y respeto.

La intérprete reconoció que la falta de comunicación frecuente con su tío y su prima, así como con el resto de su familia, se ha vuelto una realidad, pero enfatizó que esto no significa que ellos hayan dejado de ser importantes en su vida.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia. Hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela [y los demás] no sean importantes en mi vida”, expresó.

Majo, además, hizo un llamado a sus fans para que eviten involucrarla en las polémicas familiares y respeten su decisión de mantener una distancia. “Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios. No voy a bloquear mi sección de comentarios porque no, pero quiero decirles que siempre el mejor camino es el del amor”, señaló.