Mandy Moore estuvo muy enferma al inicio de su embarazo

La actriz asegura que el primer trimestre de embarazo no fue fácil, y terminó perdiendo mucho peso.

Mandy Moore, quien espera su primer hijo con su esposo Taylor Goldsmith, reveló en una entrevista con el programa de radio de SiriusXM, The Jess Cagle Show, que estuvo ‘muy enferma’ al comienzo de su embarazo.

La estrella de ‘This Is Us’ comentó que aunque se siente ‘muy afortunada’ por estar embarazada, confiesa que el primer trimestre de embarazo no fue fácil, y terminó perdiendo mucho peso debido a los problemas que tuvo.

“Estaba súper enferma al principio, pero estaba en casa. Entonces, ya sabes … no necesitaba perder mi trabajo. No sé cómo lo hacen las mujeres. Literalmente me desperté y me enfermé todo el día. No podía comer, perdí mucho peso. Solo me quedé en cama todo el día”, recuerda ahora que está en la recta final.

“Tuve suerte de que me siento mucho mejor ahora, pero, además, siento que he recuperado mi energía y me siento bien”, dijo.

La actriz de 36 años también comentó que está ansiosa y ‘muy emocionada’ por dar a luz a su hijo.