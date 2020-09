Mandy Moore siente aversión al café durante su embarazo

Ella está devastada porque a su cuerpo le disgusta el café en este momento, siendo que es gran fanática de un buen trago de cafeína.

Mandy Moore, que está embarazada de su primer hijo, señaló que pasó a sentir aversión al café durante su embarazo.

La estrella de ‘This Is Us’ admite que está devastada porque a su cuerpo le disgusta el café en este momento, ya que generalmente es una gran fanática de un buen trago de cafeína y tiene la esperanza de poder volver a disfrutarlo una vez que haya dado a luz a su primer hijo.

Ella compartió en su historia de Instagram: “Simplemente sentada aquí pensando: ¿volveré a disfrutar del café? Es una de mis principales aversiones a la comida en este momento. Lo sé, probablemente para bien, pero me entristece porque solía soñar con el café antes en la cama.”, cuenta.

Y Mandy está ‘aceptando plenamente’ que su amor por el café volverá e insiste en que es un ‘pequeño precio a pagar’ por su embarazo.

“Me acabo de despertar de una siesta y muchas, muchas personas me dijeron que no es extraño tener aversión al café. Muchas mujeres tenían aversión al café durante su embarazo, así que yo no estoy preocupada. Estoy aceptando plenamente que mi amor por el café volverá. Y si no, todo está bien. Pequeño precio a pagar”, señaló.

La semana pasada, Mandy anunció que está esperando su primer hijo con su marido, el músico Taylor Goldsmith.

Mandy y Taylor han podido pasar más tiempo juntos en medio de la pandemia de coronavirus, ya que ambos han estado atrapados en casa sin poder ir a trabajar y ella se siente bendecida de poder tener ‘tiempo sin restricciones’ con su pareja.