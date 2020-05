María Victoria se siente muy triste y deprimida por cuarentena

La actriz de 87 años no ha podido ver a su familia, y la soledad le ha afectado mucho.

María Victoria confiesa que se siente muy triste y deprimida por tanto tiempo de confinamiento, ya que no ha podido ver a su familia, y la soledad le ha afectado mucho.

La actriz de 87 años dijo al programa ‘Venga la Alegría’: “Ha sido horrible, ya nomás se la pasa uno en misas y rosarios para que nos oiga Dios, para que pare tanta maldad. Sí me ha dado depresión por estar encerrada, no poder ir a comer con la familia el domingo, no poder verlos y que no puedan venir a verme”.

María Victoria dijo que la entristece mucho que personas como Socorro Castro o Lucía Bosé, madres de Verónica Castro y Miguel Bosé respectivamente, murieron sin que se les pudiera celebrar un velorio o una misa: “Es una muerte llena de tristeza, ¿Cómo se va a morir uno sin su familia al lado?”.

La actriz espera que muy pronto pase todo esto, y lo que más desea es que las familias puedan reencontrarse, pues sobre todo para los ancianos, esta ha sido una etapa muy difícil.