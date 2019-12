Mariah Carey gana de Navidad una nueva demanda

La ex niñera de Carey, Maria Burgues, alega que fue despedida injustificadamente en abril de 2018.

La superestrella del pop Mariah Carey fue demandada el lunes por su ex niñera Maria Burgues.

Maria Burgues presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles, alegando que fue despedida en abril de 2018 después de quejarse de su salario y condiciones de trabajo, informa variety.com.

Burgues dice que le pagaban US$ 25 por hora para cuidar a los niños de Carey. Se vio obligada a viajar con Carey y los niños cuando la cantante salió de gira, pero dice que no le pagaron por su tiempo de viaje.

Según la demanda, los hijos de Carey tenían a un guardaespaldas, Marcio Moto, que gritaba rutinariamente a Burgues y la hacía sentir amenazada. En diciembre de 2017, Burgues dice que todos iban juntos a Las Vegas, y Moto comenzó a gritarle a Burgues y amenazó con echarla del auto y dejarla en la carretera.

Ella se quejó del incidente, pero dice que no se hizo nada.

En otro incidente, Moto conducía a los niños con Burgues y Carey a una clase de baile en California, mientras usaba su teléfono para chatear con su novia. La demandade afirma que Moto estaba distraído y casi tuvo un accidente.

Más tarde, en el estudio de baile, uno de los niños de Carey salió de la clase sin ser visto.

La demandad alega que Moto volvió a distraerse con su teléfono, pero culpó a Burgues por el incidente y le gritó frente a los niños, padres, instructores de baile y otras niñeras.

Después de eso, Burgues fue despedida.

La demanda busca compensación por angustia emocional severa. Burgues también afirmó que no le dieron declaraciones salariales adecuadas y que no le dieron su salario total cuando fue despedida.

El abogado de Carey dijo que no podía comentar nada porque no había visto la demanda.

Mariah Carey también está luchando contra una demanda de Lianna Shakhnazaryan, una ex asistente que afirma que la ex gerente de Carey, Stella Bulochnikov, la trató de manera abusiva. Carey acusó a Shakhnazaryan de grabarla en secreto y tratar de extorsionarla con US$ 8 millones.

En noviembre, María Salazar, ex ama de llaves de Carey, también presentó una demanda alegando que no le pagaron adecuadamente.