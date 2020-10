Marilyn Manson siente que esta pandemia ha sido “mentalmente devastadora”

Pasar meses aislándose en casa fue duro, ya que pasaba demasiado tiempo en el escenario a lo largo de los años y en el aislamiento temía volverse ‘loco’.

Marilyn Manson concedió esta semana una entrevista a la revista Classic Rock y confesó que para él la pandemia de coronavirus fue ‘mentalmente devastadora’.

El artista de 51 años admitió que le costaba pasar meses aislándose en casa porque pasaba demasiado tiempo en el escenario a lo largo de los años y temía volverse ‘loco’ por no tener más compañía que sus gatos.

“No poder tocar en vivo … no es una queja, como una estrella de rock arrogante y temperamental, decir que no puedo hacer mi trabajo, así que, ay. Pero durante los últimos 20 años, todo lo que sé es escalar el poner en escena y cantar. No puedo hacer eso. Así que es mentalmente devastador “, reconoce.

“Cuando estás en cuarentena, tu vida se convierte en un macrocosmos o microcosmos. Te confundes. No sabes cuál es la realidad, más allá de lo que te rodea. Y te puede volver loco”, confiesa.

El cantante espera ser de alguna manera el culpable de la crisis de salud global, ya que en el pasado se le ha convertido en el chivo expiatorio de problemas como tiroteos escolares y otros problemas sociales en Estados Unidos.

Dijo: “Es difícil decir si [la derecha cristiana] está pasando por un mal momento en este momento, porque creo que incluso las iglesias no están abiertas. Las iglesias no están abiertas. Las escuelas no están abiertas. Esto elimina muchos puntos débiles. Muchos alborotadores están sin trabajo. Probablemente, de alguna manera, seré culpable de hacer que el mundo se derrumbe, estoy seguro. Pero no estoy buscando ese crédito “.

Manson acepta que la pandemia es un asunto muy serio, pero admite que siempre pensó que algo con el potencial de ser un apocalipsis humano habría sido más ‘interesante’.

“La gente se enferma y muere, de una manera incontrolable que no pueden contener. Estamos luchando contra una plaga que no es de nuestro tiempo. Nunca hemos vivido algo tan terrible. Entiendo lo que están diciendo, en el sentido del Anticristo. Pero mi sueño de un apocalipsis sería mucho más interesante y colorido ”, justifica.