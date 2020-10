Marlene Favela y George Seeley festejan el cumpleaños de su hija Bella

La pequeña ha cumplido un año de vida, y sus padres separados la felicitaron, su padre desde un lugar muy distante.

Marlene Favela celebra el cumpleaños de su hija Bella, quien llega a su primer año de vida. George Seeley felicita a su hija desde Australia.

En su cuenta de Instagram, la actriz mexicana publicó el ultrasonido donde escuchó por primera vez los latidos del corazón de su primogénita, y escribió: “Desde el momento que escuché tu corazón por primera vez ha sido un hermoso recorrido a lo más profundo de mi ser, esperarte con toda la ilusión del mundo fue increíble, el sentir cómo ibas creciendo dentro de mí ha sido lo más maravilloso que Dios me ha regalado, cuando por fin te tuve entre mis brazos sabía que depués de ti ya nada sería igual, el amamantarte nos dio una conexión única, el despertar cada mañana y ver tu carita me hace creer en los milagros, el saber que existes me hace la mujer más feliz del universo”.

El empresario George Seeley, quien después de su separación de Marlene, regresó a su natal Australia, también hizo una publicación en Instagram, una foto donde está cargando en brazos a su hija, y escribió: “¡Que tengas una larga y hermosa vida, te amo por siempre y para siempre! Feliz cumpleaños”.

El divorcio de Marlen y Seeley todavía está en proceso, y se espera que en breve llegue por fin a concretarse.