Martin Scorsese reconoce que su muerte le puede llegar en cualquier momento

El cineasta ahora más que nunca aprovecha el tiempo en hacer cosas que valgan la pena.

El afamado director Martin Scorsese a sus 77 años ya reflexiona sobre el fin de sus días, y asegura que ahora más que nunca aprovecha el tiempo en hacer cosas que valgan la pena en lo profesional, y en lo personal disfrutar el mayor tiempo posible con su familia y amigos.

Disfrutando las mieles de su más reciente éxito ‘The Irishman’, protagonizado por Robert De Niro y Al Pacino, Scorsese dijo al New York Times: “Creo que cuando has llegado a este punto de tu vida tienes que aceptar que todo puede desaparecer en cualquier momento, entonces si tienes la suerte de poder seguir trabajando, debes hacerlo con premura y buscar temas que merezca la pena contar”.

Scorsese enfrenta así a la muerte: “La muerte es lo que es, tienes que asumir lo que hay, y adaptarte lo mejor posible a la situación”.

El oscarizado director también valora a la familia y a sus amigos, así como añora tener tiempo para disfrutar de otros placeres, como la lectura y la música: “Me encantaría poder tomarme un año sabático y pasármelo leyendo, o escuchar música cada vez que me apetezca. También estar con mis amigos, porque muchos de ellos ya se están yendo. La familia se va, los amigos se van, así que hay que atesorar su compañía. Siempre he sido capaz de compaginar diversas labores al mismo tiempo, y ahora que soy mayor, me esfuerzo más por conseguirlo”.