Bárbara de Regil habla de la traición sufrida por parte del padre de su hija

Bárbara de Regil habló de la traición que recibió por parte del padre de su hija cuando ella estaba embarazada, pues la engañó precisamente con su mejor amiga.

“Fue un episodio muy duro, pero eso no es nada a lo que yo he vivido. Uno siempre tiene que volver a creer en la vida, si alguien te decepciona es esa persona, no el mundo, tienes que volver a enamorarte”, dijo la actriz de ‘Rosario Tijeras’ a Diario Basta.

Bárbara considera que todo lo que pasa en la vida es por algo, y aunque sean malas experiencias, te deben encaminar a una vida mejor, y superarlas es la única manera de hacerlo.

“Hay almas buenas o cabronas. A mí me tocó una amiga que no era mi amiga, que era una mujer que no pensó”, y concluye que las personas agreden sin pensar en las consecuencias.