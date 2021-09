Marysol Sosa considera que Sara Salazar y Sarita Sosa violaron la ley

La venta del departamento donde vivió su papá en Miami, sería una operación ilegal realizada por Sara Salazar y Sarita Sosa.

Marysol Sosa declaró que la venta del departamento donde vivió su papá en Miami, sería una operación ilegal realizada por Sara Salazar y Sarita Sosa.

“Yo la verdad desconocía esto, no entiendo cómo pueden vender algo, sobre todo si ellas están enteradas de cómo va nuestro caso. Que yo sepa, eso sí, estaba a nombre de la señora (Sara Salazar) y de mi papá, entonces no entiendo eso”, declaró la hija de José José a Ventaneando.

Sarita Sosa, Jose Jose, Sara Salazar

Como recientemente se informó, Anel Noreña, primera esposa de José José y madre de José Joel y Marysol fue designada por el cantante en su testamento como heredera universal de todos sus bienes.

Marysol agregó: “Es algo que no debieron hacer, también legalmente se pueden meter en más problemas. Teniendo ellas la notificación de cómo vamos, pues no se puede vender algo que no puedes vender estando como dueños quienes están, entonces sí se pueden meter en problemas”.

“Acabamos de pedir las notificaciones de todo lo que hay, sería una cuestión ilegal, siendo que las propiedades están a nombre de mi señor padre”.