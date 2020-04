Meghan Markle dice en demanda que su padre fue “humillado y acosado”

El editor de Associated Newspapers pide se desestime la demanda de Meghan, quien lleva dos años sin hablar son su padre.

Meghan Markle alega que su padre, Thomas, fue “acosado y explotado” por la prensa a pesar de no hablar con él durante dos años o preguntarle si está de acuerdo con sus afirmaciones, el Tribunal Superior escuchó hoy al comienzo de un caso legal histórico.

La duquesa de Sussex, de 38 años, está demandando a Associated Newspapers, propietaria de Mail on Sunday y MailOnline, por un artículo que reproduce partes de una carta escrita a mano que le envió al Sr. Markle, de 75 años, en agosto de 2018, tres meses después de que no pudo asistir a la boda de su hija por un supuesto ataque al corazón.

La primera etapa de su caso comenzó hoy en el Tribunal Superior de Londres, donde el editor hizo una solicitud para que se desestimaran partes del reclamo de Meghan. Se llevó a cabo a través de un enlace de video debido a coronavirus.

Se cree que la duquesa y su esposo, el príncipe Harry, vieron las presentaciones de su famoso abogado David Sherborne desde Los Ángeles.

Sherborne más tarde reiteró que Meghan está dispuesta a tomar la posición y dar evidencia durante cualquier juicio futuro.

Antony White QC, de Associated Newspapers, le dijo hoy al juez Sr. Justice Warby que es “curioso” que Mail on Sunday sea acusado de “acosar, humillar, manipular y explotar” a Thomas Markle cuando su hija no ha hablado con él.

Dijo que las afirmaciones hechas por Meghan sobre su padre “parecen haber sido registradas sin que el reclamante (la Sra. Markle) haya contactado a su padre para ver si está de acuerdo con ellas”.

Las acusaciones de la duquesa de Sussex de que los artículos de Mail on Sunday fueron responsables de ‘causar’ la disputa entre ella y su padre separado también son ‘objetables’, dijo White al Tribunal Superior.

El juez Warby dijo al final de la audiencia de seis horas de hoy que dará su fallo sobre la solicitud de Associated Newspapers en una fecha posterior, con suerte dentro de la próxima semana.