Jennifer Lopez recuerda de manera “muy especial” uno de sus anillos de compromiso

La actriz y cantante recuerda de manera muy especial un hermoso diamante rosa, aunque el matrimonio nunca se concretó.

Jennifer López ha recibido en su vida varios anillos de compromiso, y recuerda de manera muy especial el que le entregó Ben Affleck, un enorme y hermoso diamante rosa que llamó mucho la atención en su momento.

En el año 2000 fue cuando tuvo una intensa relación con el actor, y le propuso matrimonio entregándole un hermoso anillo con un gran diamante color rosa, valuado en esa época en dos millones de dólares. Aunque no llegó a casarse con Afleck, ese anillo fue muy especial no solo para ella, sino que acaparó la atención de muchos.

JLo reveló que el famoso anillo captó el interés de la gran Bárbara Streisand, una fanática conocedora de los diamantes, y que en una ocasión ella misma le pidió ver su anillo: “Conocía a Bárbara en una fiesta de los Oscar, cuando yo estaba comprometida con Affleck, se me acercó y me dijo que había escuchado hablar del anillo y me preguntó si podía verlo. Continuamos conversando por algún tiempo, y me hizo varias preguntas, entre ellas quiso saber qué sentía yo al ser famosa y cómo manejaba esa situación”.