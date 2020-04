Ninel Conde presenta demanda en contra de Giovanni Medina

La artista ha demandado judicialmente a su ex pareja, quien le ha prohibido ver a su hijo por miedo a que lo contagie del Covid-19.

Ninel Conde decidió presentar oficialmente una demanda en contra de Giovanni Medina, su ex pareja quien le ha prohibido ver a su hijo, argumentando que con ella estaría en riesgo de contagio de coronavirus.

Ninel viajó de Acapulco a la CDMX para ir a los tribunales a presentar dicha demanda, y comentó a los medios: “Él me ha exigido que me haga la prueba del coronavirus y ni así me ha dejado ver al niño. Fui noble al intentar recuperar a la familia la cual ya estaba perdida, todo lo hice por mi hijo. Él argumenta que abandoné al niño, lo cual es una mentira, eso es absurdo”.

La artista agregó: “No me quedó otra opción y tuve que recurrir a la autoridad a denunciar. No tengo a mi hijo conmigo. Yo soy una mujer que trabaja mucho y que tengo dos hijos qué mantener. Tuve paciencia, durante cinco años fui manipulada, violentada, pero ahorita con la pandemia no se justifica que una madre no pueda ver a su hijo. Él es un mentiroso y yo haré lo que sea para defender a mi hijo. Siempre me ha amenazado y fui víctima de violencia”.