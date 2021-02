Meghan Markle gana caso de privacidad contra diarios británios

Los trechos de la carta que Meghan envió a su padre y que fueron publicados, es una invasión “ilegal” a su privacidad.

Meghan Markle ganó la demanda de privacidad contra un grupo editorial.

La duquesa de Sussex había demandado a Associated Newspapers Ltd, el editor de The Mail On Sunday y MailOnline después de que partes de su carta manuscrita que envió a su padre Thomas Markle en agosto de 2018 salieran a la luz al público.

Según el diario Express, el juez Warby concluyó que la publicación de la carta de Meghan era “manifiestamente excesiva y, por lo tanto, ilegal”.

“Fue, en resumen, una carta personal y privada. La mayor parte de lo que se publicó fue sobre el propio comportamiento de la demandante, sus sentimientos de angustia por el comportamiento de su padre, como ella lo vio, y la ruptura resultante entre ellos”, dice el fallo.

“Estos son asuntos intrínsecamente privados y personales. El demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta permanecería privado”.

“Los artículos de Mail interfirieron con esa expectativa razonable”.

“No hay perspectivas de que se llegue a una decisión diferente después de un juicio”.