Meghan Markle quería participar de Made in Chelsea para conseguir un novio británico

Meghan Markle quería estar en ‘Made In Chelsea’ antes de conocer al príncipe Harry.

La ex actriz de ‘Suits’ se hizo amiga de la socialité británica Lizzie Cundy hace más de tres años porque quería que la estrella de 52 años la ayudara a encontrar un novio inglés, y le dijo a su amiga que estaba ansiosa por conseguir un papel en el programa, porque pensó que mejoraría su perfil en el Reino Unido.

Hablando con la revista New!, Lizzie dijo: “Ella quería ser más conocida en Londres y me pidió que la presentara a la gente, ya que estaba buscando un novio inglés de Londres.

“Me dijo que quería estar en ‘Made In Chelsea’. No sabíamos que iba a ganar la lotería y conocer al Príncipe Harry. Pero nos llevamos muy bien y realmente me gustó”.

Sin embargo, Lizzie afirma que Meghan la “engañó” una vez que se comprometió con el príncipe.

Ella dijo: “Luego, cuando conoció a Harry, me engañó. Me cortó junto con Piers Morgan. Puedo entenderlo porque el mundo de las celebridades es muy diferente al mundo real”.

“Le envié un mensaje de texto diciendo, ‘Resultado, ¡estás con el Príncipe Harry!’ Ella estaba como, ‘Oh, tan emocionante’. Pero cuando tuvo el anillo de compromiso en el dedo, me abandonó”.

Lizzie Cundy, Meghan Markle

A principios de este año, Harry y Meghan, que tienen juntos a su hijo Archie de 14 meses, renunciaron como miembros principales de la Familia Real Británica y se mudaron a Los Ángeles, y Lizzie cree que las decisiones fueron tomadas por la duquesa.

Ella dijo: “Siento que Harry no parecía el mismo después de conocerla y estaba muy triste porque sintieron que tenían que vivir en Los Ángeles. Creo que eso es lo que ella quería. Siempre creo que ella quería ese poder y fama. Me siento triste, para ser honesta, que Harry haya tenido que dejar la familia real “.