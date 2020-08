Rob Kardashian está comprometido con su nuevo estilo de vida

El varón de la familia Kardashian ha luchado contra la depresión, obesidad y la diabetes, y ahora está mucho mejor.

Rob Kardashian está “comprometido” con su estilo de vida más saludable.

El personaje de televisión de 33 años, que ha luchado contra la depresión, el aumento de peso y la diabetes tipo 2 en los últimos años, se ha esforzado por mejorar su bienestar físico y mental y su familia está encantada con su progreso.

Una fuente le dijo a People: “Tenía mucho trabajo por hacer en lo que respecta a su salud, ha avanzado mucho y sigue muy comprometido”.

“Todo el mundo está emocionado por lo bien que está Rob. Realmente lo está haciendo excelente”.

Anteriormente se reveló que Rob estaba “infeliz y avergonzado” por su apariencia, pero desde que comenzó a mejorar, está ganando confianza.

Un informante explicó recientemente: “Rob está bien. Se cuida, hace ejercicio y come mejor”.

“Durante mucho tiempo, se sintió infeliz y avergonzado por su apariencia. Pero ahora se ve mejor. Está lo suficientemente cómodo como para ser fotografiado. Quiere que la gente sepa que lo está haciendo bien”.

Y, después de tomarse un descanso del reality show de su familia ‘Keeping Up with the Kardashians’, Rob está listo para regresar al programa.

Su hermana Khloe, de 36 años, dijo: “Rob estará más en el programa. Estamos filmando más en nuestras casas, y él está ahí con nosotros. Estoy emocionada de que todos lo vean. Es tan buena persona y estoy feliz de que vuelva un poco más a la cámara “.