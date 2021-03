Meghan Markle y el príncipe Harry critican ‘prácticas depredadoras’ de tabloide

El New York Times revela esta semana que The Sun pagó a un detective privado para investigar a la pareja.

Meghan Markle y el príncipe Harry criticaron las ‘prácticas depredadoras’ que supuestamente utilizó un tabloide británico para investigar a la pareja en 2016, luego de que el diario New York Times revelara esta semana que The Sun pagó a un detective privado en Estados Unidos para investigar la vida de la duquesa de Sussex cuando ellos comenzaron a salir.

El jueves (18), el investigador privado de Los Ángeles, Daniel ‘Danno’ Portley-Hanks le dijo a The New York Times que vendió al editor de The Sun en los Estados Unidos, James Beal, información privada e ilegal sobre Meghan por US$ 2,055.

La información incluía números de teléfono celular, números de seguro social y direcciones de casas, lo que supuestamente llevó a The Sun a publicar historias desfavorables sobre su media hermana Samantha Markle y su padre Thomas Markle.

En declaraciones al programa E! News, el portavoz de los Duques de Sussex, compartió:

“El duque y la duquesa de Sussex sienten que hoy es un momento importante de reflexión para la industria de los medios y la sociedad en general, ya que este informe de investigación muestra que las prácticas depredadoras de días pasados todavía están en curso, cosechando daños irreversibles para las familias y las relaciones. Ellos agradecen a quienes trabajan en los medios y defienden los valores del periodismo, que se necesitan ahora más que nunca”, dijo el comunicado.

Según el New York Times, Daniel protegió la información restringida a través de la base de datos TLOxp, pero los medios señalan que los investigadores privados con licencia también pueden acceder legalmente a esta información para sus clientes:

“Pero es una violación de los estatutos de privacidad de los Estados Unidos que las personas pasen estos informes a las organizaciones de noticias. Los medios de noticias pueden buscar cierta información, pero solo tienen acceso a un conjunto limitado de datos”, aclaró.

El investigador se disculpó públicamente con los Sussex y con la Reina Elizabeth II por su trabajo de investigación causando tantos problemas a la pareja:

“Lamento a Meghan Markle y al príncipe Harry por atacar a su familia, especialmente a su padre, en nombre de The Sun. Nunca quise dañar a Meghan Markle, y no habría hecho el trabajo si hubiera sabido que conduciría a todo esto (…) También quería aprovechar esta oportunidad para disculparme con la reina, porque sé que el daño que lo hizo The Sun afectó a toda la familia”.

Daniel escribió en una declaración a los abogados de Harry: “Creo firmemente que James Beal sabía que lo que le estaba proporcionando se obtuvo de manera ilegal”.

No se sabe todavía si el investigador será punido por sus revelaciones.