Meghan Trainor está lista para tener otros tres hijos

La cantante debutó como mamá el pasado mes de febrero de su hijo Riley, y ya va por más…

Después de dar a luz a su primer bebé en febrero, Meghan Trainor dijo que está ‘lista para tener tres hijos más’. La cantante de 27 años se convirtió en madre por primera vez a principios de este año cuando ella y su esposo, Daryl Sabara, le dieron la bienvenida a un niño llamado Riley.

Ahora, unos meses después, Meghan dijo en una conversación con sus fans que ya están planeando expandir su familia.

Ella dijo: “¡Estoy lista para tres niños más!”, asegura.

La intérprete de All About That Bass admitió que su hijo es el mejor regalo que ha recibido porque él la hace sonreír todo el tiempo, y dijo que cuando está con él, no puede creer que ya sea madre.

“El cambio más grande es que cada vez que entro a su habitación, obtengo la sonrisa más grande, es la alegría más grande, el amor más grande que podría tener. Él me reconoce y es como si dijera: ‘Estoy tan feliz de verte’… Y mirarlo es como: ‘Lo hice. Qué cosa más loca. Vino por amor. Vino de almas gemelas. Es lo mejor del mundo'”, justifica.

“Tenemos suerte. Tenemos un bebé feliz. Duerme toda la noche desde que tenía tres meses, que es cuando comencé a trabajar de nuevo. Duerme muy bien”, dijo.