Mejor amiga de Kourtney Kardashian ya quiere que se case con Travis Barker

La pareja ha intensificado sus muestras públicas de cariño y ya despierta rumores de una próxima boda.

Kourtney Kardashian y Travis Barker recientemente han estado exudando metas de pareja , y parece que una amiga de Kourtney ya quiere que se casen.

El baterista de Blink-182 compartió algunas fotos nuevas de muestras públicas de afecto con la fundadora de Poosh, que tituló “Anywhere with you (En cualquier lugar contigo)”.

En respuesta, la estrella de Keeping Up with the Kardashian respondió: “Everywhere (En cualquier lugar)”.

Sus adorables fotos llevaron a la mejor amiga de Kourtney, Tracy Romulus, a hacer la gran pregunta: “¿Podemos empezar a planificar la boda? Ustedes son los más lindos “.

Los tortolitos aún no han respondido al comentario.