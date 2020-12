Mel C afirma que la pandemia le dejó un gran agujero

La cantante de las Spice Girls afirmó que extraña mucho convivir con sus fans y sus shows en vivo…

La Spice Girl, Melanie C, confesó que siente que la pandemia de coronavirus ha creado un ‘gran agujero’ en su vida.

La cantante de 46 años, que alcanzó la fama por primera vez como parte de las Spice Girls en los años 1990, se pregunta cómo la pandemia está cambiando el curso de la historia de artistas de todo el mundo.

En declaraciones al documental ‘Culture Interrupted’, ella afirmó:

“Para tener un período de la vida en el que no puedes salir, no puedes disfrutar de la música, no puedes compartir esa experiencia no solo como artista, con tus fans, sino como fan de la música con los artistas que amas… Creo que me hace sentir que hay una gran brecha, este gran agujero que se está creando en mi vida. “, lamentó.

“¿Y si [la pandemia] sucediera en los años 90?… No sé qué les hubiera pasado a las Spice Girls. ¿Habríamos tenido la misma trayectoria? ¿La cultura pop seguiría teniendo la misma historia? “, cuestiona.

Mel C admitió anteriormente que extraña la interacción con sus fans y reveló que estaba luchando por aceptar actuar sin una multitud como solía hacer antes de todo eso.