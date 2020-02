Memo del Bosque informa que han desaparecido los tumores que tenía en su espalda

A través de un video el productor dice estar feliz por estar limpio de tumores.

Memo Del Bosque compartió un video en el que dice estar muy feliz, pues en el útlimo estudio que le realizaron ya no aparece ningún tumor maligno en su espalda

El famoso productor comentó en el video que subió a Instagram: “Esta resonancia me la tomaron el 8 de noviembre, antes de terminar con el tratamiento, esta es de enero 22 y como puedes ver ya no hay tumores, todo está realmente limpio. Estoy feliz con esta noticia, es la primera vez en tres años que me dicen: ‘No tienes nada’, y eso me emociona muchísimo”.

Memo dedica esta publicación en Instagram, y al pie del video agradece así a quienes más ama: “Luca, Luna, Coco, Vica… Los amo!!! Gracias por darme fuerza para estar de regreso en casa”.