Ninel Conde justifica porqué se le ve el rostro hinchado

La actriz asegura que se debe a la aplicación de un medicamento que le aplicaron por tener fuertes dolores.

Ninel Conde publicó una foto en Instagram donde muestra una esbelta y estilizada figura, pero su rostro ya cambió y no ha gustado a sus seguidores y fans.

La actriz y cantante siempre se ha distinguido por el estilo de vestir muy sexy. Ninel aparece con un vestido largo, blanco y ajustado, sin duda un cuerpo escultural, pero el rostro es el que provocó comentario negativos, y todos coinciden en que se hizo algo, porque ya ni se parece.

“Me fui a esquiar y el primer día me caí, me lastimé la espalda baja y la rodilla. Me estuve inyectando un medicamento para el dolor que se llama Diprospan y tiene cortisona”, declaró Ninel, como explicando la razón del cambio en su rostro.