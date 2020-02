Fernando Carrillo ha solicitado una audiencia con Andrés Manuel López Obrador

El actor quiere solicitar al presidente de México que se revise la ley y que se castigue a quienes difamen y calumnien a los artistas.

Fernando Carrillo solicitó una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que le pedirá que se revise la ley y que se castigue a quienes difamen y calumnien a los artistas.

“Lamento esta locura, no sé contra quién es esta publicación, pero yo no estoy involucrado en los hechos que esa revista narra. Creo que tengo bastantes problemas legales que en algún momento se resolverán, como para ahora tener que explicar a mi hijo que su papá duerme con transexuales, eso no se vale”, dijo Carrillo a Diario Basta.

El actor venezolano, según una revista de circulación nacional Carrillo supuestamente participó en un trío en el que estaba también un transexual: “No se vale que alguien venga a difamar”.