Meryl Streep se une al elenco de ‘Only Murders in the Building’

Selena Gomez dio la emocionante noticia en su instagram…

La próxima temporada de la serie de Selena Gomez en la plataforma Star+, «Only Murders in the Building» contará con un fuerte elenco: Meryl Streep se une a la tercera temporada de la serie de suspenso, que ya cuenta con la participación de Paul Rudd.

Selena Gomez reveló la emocionante noticia a los fans en un video en TikTok, donde todo el elenco aparece feliz en el set de la serie.

Selena, quien filmó el clip, escribió: «¡Conozcan a nuestro equipo nuevo y antiguo! Discúlpenme mientras grito en una almohada», bromeó emocionada por la nueva actriz del elenco.

En el video, la cantante comenta: “Hola chicos, estamos en el set. ¿Qué estamos filmando? Tercera temporada. La pandilla ha vuelto, ¡hurra! Honestamente, ¿podría mejorar esto?».

Luego dice: «Oh, espera» y habla con Paul Rudd, quien se unió al elenco al final de la segunda temporada. Así que él dice: «Bueno, creo que podría hacerlo un poco mejor».

Entonces Meryl Streep aparece detrás de Steve Martin, en un sofá.

Los detalles sobre el papel de Meryl o la frecuencia con la que aparecerá en el programa aún se desconocen en este momento.

Aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento de la temporada 3.