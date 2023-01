La familia Kardashian está preocupada por nuevo matrimonio de Kanye West

El rapero y ex de Kim Kardashian, se casó con la arquitecta de su empresa ‘Yeezy’…

Mientras Kim Kardashian asegura en sus redes sociales que está en su ‘era feliz’, y compartió con sus millones de seguidores imágenes de su nuevo look con su cabello castaño, luego de una larga sesión de belleza con su famoso peluquero Chris Appleton, fuentes cercanas La familia Kardashian-Jenner asegura que la matriarca Kris Jenner está “bastante preocupada” por el matrimonio de Kanye West, con su ex empleada de Yeezy, Bianca Censori, quien ya ha sido señalada como doble de Kim.

Luego de que personas cercanas a Kim aseguraran que ella está totalmente enfocada en sus hijos y que no ‘se preocupa’ por Ye, ‘Kris está buscando respuestas’, después de todo, si Kanye realmente se casó con Bianca, la mujer estará en la vida de la familia, especialmente en la vida de sus nietos North, Saint, Chicago y Psalm, sus hijos con Kim.

Según OK! Kanye no había dado ningún indicio de que se casaría con alguien, pero Kris Jenner y Kim Kardashian creen que podría tratarse de otra ‘explosión’ del rapero, pues aún no le ha pedido sus documentos y ni siquiera ha registrado el matrimonio ante las autoridades correspondientes, luego de la supuesta ceremonia íntima en Beverly Hills.

«Si bien Censori y West dijeron ‘Sí, acepto’ con un intercambio de anillos, no han presentado un certificado de matrimonio para que su unión sea oficialmente legal. La familia Kardashian está confundida y preocupada por las nupcias aparentemente impulsivas, particularmente sobre cómo afectará su relación con los niños», asegura la fuente.

“La familia todavía no se toma esto como un matrimonio. No saben qué es… No están seguros si es un truco de relaciones públicas. Están esperando a ver si pide documentos. Están nerviosos porque si es real, ella estaría en la vida de los niños».