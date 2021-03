Michael Douglas enfrenta problemas con su memoria a corto plazo

El actor de 76 años puede recordar cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero tiene dificultades para eventos a corto plazo.

En una nueva entrevista con la revista AARP, de la Asociación Estadounidense de Jubilados, el actor Michael Douglas, de 76 años, reveló que está teniendo problemas con su memoria a corto plazo.

El esposo de Katherine Zeta-Jones dijo que todavía puede recordar cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero descubrió que su recuerdo de los eventos recientes no es lo mismo que era antes.

Para el actor esto podría ser el resultado de las épocas en que consumía marihuana, aunque lo considera poco probable.

“Durante este período de Covid-19, en el que me volví mucho más adicto a la televisión, me sorprendió la disminución de mi resistencia. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero mi memoria a corto plazo no. Solía culpar a la marihuana. Pero tengo algunos amigos que llevan tanto tiempo fumando y tienen recuerdos fabulosos, así que no creo que ese sea el problema. Estoy investigando “, comentó.

En la misma entrevista, Douglas admitió que una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer como padre fue “establecer límites” y alejarse de su hijo mayor.

“Poner límites, grandes y pequeños… eso es lo más difícil. Mi hijo mayor, Cameron, era adicto a las drogas y terminó cumpliendo siete años y medio en una prisión federal. Fue difícil tener que protegerme a mí, a mi familia y para decirle a mi hijo mayor que ‘si sientes que me estoy alejando de ti, lo estoy, porque temo que te mates o mates a alguien más’ … Esta experiencia con Cameron no se la deseo a nadie. “, reconoció.

“Hay una resistencia que es necesaria. Pero cuando llegas a ese punto, lo estás haciendo por tu hijo”, justifica.

Michael admitió que nunca se dio cuenta de cuánto “esfuerzo” se necesita para ser padre hasta que tiene hijos: “Tienes que aprender a ser paciente”, dice.