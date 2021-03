Jessica Simpson celebra no haber sucumbido a la bebida durante la cuarentena

La empresaria y actriz ha mantenido la sobriedad desde 2017, a pesar de que el último año de encierro fue desafiante.

Jessica Simpson nunca ocultó que tuvo problemas con el alcohol durante algunos años de su vida adulta, y ahora la actriz, cantante y empresaria de 40 años está celebrando que permanece sobria y no ha sucumbido a la bebida durante el encierro del covid-19.

Simpson recobró la sobriedad en 2017 y, si bien los últimos 12 meses han sido desafiantes en medio de la crisis de salud global, dice que no ha pensado en bebidas que la ayuden durante el año.

Hablando durante un episodio de ‘The Tamron Hall Show’ que se emitió el viernes (26), comentó:

“No pensé en el alcohol. Es extraño porque me fue fácil renunciar al alcohol (…) Eric [Johnson, su esposo] y yo, nos miramos como no podríamos haber bebido por eso “, dice, agradeciendo a su esposo por ayudarla a mantener el rumbo.

Jessica recuerda el momento en que decidió que ya no podía quedarse borracha todo el tiempo en casa, con sus hijos.

“Hice un gran cambio en mi vida. Estaba en ese momento de mi vida en el que mis hijos estaban creciendo y observaban cada movimiento que hacía. Realmente quería claridad. Quería entenderme a mí misma porque ni siquiera me di cuenta de cuánto estaba bebiendo y cuánto lo estaba reprimiendo. Pensé que me estaba poniendo valiente, pensé que me estaba dando confianza y de hecho fue todo lo contrario, me estaba silenciando”, reconoce.