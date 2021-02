Michelle Renaud y Danilo Carrera revelan motivo por el que terminaron su romance

Los actores señalaron que después de platicar mucho, decidieron ir por caminos separados.

Michelle Renaud y Danilo Carrera hacen un ‘en vivo’ y con lágrimas en los ojos, revelan el motivo por el que decidieron poner fin a su relación.

Los actores anunciaron el pasado 25 de enero que ya no continuarían con su romance, pero que su amistad y cariño seguía igual o aún más fuerte. En un ‘en vivo’ hablaron de los motivos de su rompimiento.

Michelle expresó: “Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, quiero hijos, él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos, yo creo que estoy en la edad de hacerlo, pero estamos adelantados, yo tengo a mi hijo, yo quiero otro hijo ya pronto, quiero una familia. Dicen que vivimos juntos, no vivimos juntos, no es momento”.

Danilo por su parte confesó que no es una decisión fácil, y no descarta que en un futuro pudieran reanudar su relación: “A mí también me duele mucho, y me cuesta porque hay muchísimo amor, también pienso en tener 50 o 60 años, estar contigo y cumplir todos los sueños que teníamos, tal vez es una manera de dejar la puerta abierta”.