La cantante se ha quedado obsesionada por la perrita que vagó durante días sin hogar.

Miley Cyrus ha rescatado a un bulldog. La revelación fue hecha por Jacob McAfee, subjefe de bomberos de la estación 58 de Fresno, en California, luego de que el animalito apareció perdido en el lugar.

La nueva mascota de Cyrus vagó por varios días en la estación, hasta que Melissa Bacelar, una activista por los derechos de los animales y propietaria de The Wagmor Hotel and Pet Spa en Los Angeles, rescató al bulldog y lo puso en adopción:

“Tan pronto como la vimos, supimos que teníamos que llevarla directamente al veterinario. Tenía problemas en la piel, problemas oculares y problemas en la cadera, era un desastre.”, cuenta.

Y Miley admitió que se quedó ‘obsesionada’ con la perrita.

Hablando sobre la adopción, Melissa agregó: “Miley me envió un mensaje de texto y me dijo: ‘Está bien, estoy obsesionada’. Miley me envió otro mensaje de texto y dijo: ‘Este perro no se aparta de mi lado. No sé cómo podría no tenerla. Ella es mía’… Literalmente, este perro pasó de vivir en un tapete frente a una estación de bomberos en Fresno a vivir en sábanas de Louis Vuitton con Miley.”, bromeó Melissa.

Miley ya tiene varias mascotas, incluidos siete perros, dos caballos, dos mini caballos, tres gatos y un cerdo.