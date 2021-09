Miley Cyrus habla sobre la reconstrucción de su vida tras separarse de Liam Hemsworth

La cantante dice que después de tres años su vida está volviendo a encontrar estabilidad.

La cantante estadounidense Miley Cyrus se está abriendo sobre cómo ha estado viviendo su vida sin una pareja y cómo pensó que moriría sin una.

La ex estrella de Disney de 28 años habló sobre la reconstrucción de su vida desde que perdió su casa en Malibú en 2018 debido a un incendio devastador, cuando estaba en una relación con Liam Hemsworth.

Antes de interpretar Maybe de Janis Joplin, Cyrus pronunció un discurso conmovedor, diciendo: “Esta canción, para mí, se relaciona con los cambios que he estado experimentando en mi vida, y las cosas que he perdido han vuelto en lo que nunca sabía que quería o necesitaba ganar “.

“Aunque a veces parece que tenemos que empezar de cero, como con el incendio de la casa, y reconstruir por completo. Ese incendio fue hace casi tres años y siento que estoy empezando a encontrar mi estabilidad ahora “, compartió.

Continuó diciendo que quiere que “todos sean pacientes” y agregó que “nada que valga la pena sucede de la noche a la mañana, se necesita mucho ‘jodido’ esfuerzo y resistencia para reconstruir una base estable”.

“Tenía la teoría de que moriría si no tuviera pareja. Si no tuviera a alguien que me besara todas las noches. Pero entonces este era mi propósito, pero me lo quitaron durante COVID, entonces encontré un nuevo propósito y esa es la música es el pegamento durante los últimos dos años y era lo que nos mantenía fuertes en ese momento “, ella añadió.

“Soy tan afortunada dededicarme a hacer música y nunca quiero que eso se elimine de mi vida porque es lo que me impulsa. Quiero agradecerles a ustedes por darme esta plataforma para hacer lo que amo por las personas que amo, que son todos ustedes ”, dijo Cyrus, al concluir el mensaje.