Jennifer Lawrence está embarazada de su primer hijo

La actriz de 31 años se casó con Cooke Maroney hace casi dos años, y los dos están felices por la noticia.

El representante de la actriz Jennifer Lawrence ha confirmado que la actriz de 31 años está embarazada de su primer hijo, con su marido Cooke Maroney.

“El representante de la actriz confirmó la noticia del bebé a People el miércoles”, publicó la revista.

Lawrence y Maroney se casaron con el comerciante de arte en octubre de 2019 en una mansión de Newport, en Rhode Island.

A principios de 2019, mientras hablaba de Maroney, Lawrence había dicho que era “el ser humano más grande que he conocido”.

Ella le dijo a Catt Sadler en el podcast, Nude with Catt Sadler, por qué decidió casarse con él: “No sé, comencé con lo básico: ‘¿Cómo me siento? ¿Es bueno? ¿Es amable?’ Es solo, este es el indicado, sé que suena realmente estúpido, pero él es, ya sabes. Es la persona más grande que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney “.