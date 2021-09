Caitlyn Jenner criticada por apoyar la ley de aborto de Texas

En medio de contradicciones, Caitlyn Jenner ha expresado su apoyo a la ley en Texas que penaliza el aborto después de la sexta semana.

La ex deportista olímpica y estrella de reality show, Caitlyn Jenner, está siendo criticada después de que expresó su apoyo a la ley de aborto de Texas.

En una entrevista con Brianna Keiler de CNN, la republicana de 71 años, que se postula para gobernadora de California, habló sobre la controvertida ley de Texas que prohíbe a las mujeres interrumpir sus embarazos después de seis semanas.

“Estoy a favor del derecho de la mujer a elegir. También estoy a favor de un estado que tenga la capacidad de crear sus propias leyes ”, dijo.

“Así que apoyo a Texas en esa decisión, esa es su decisión. Pero en lo que respecta al derecho de la mujer a elegir, no veo ningún cambio en nuestras leyes en California en el futuro “, continuó diciendo.

Se le preguntó además cómo podía ella apoyar el derecho de la mujer a elegir y al mismo tiempo respaldar la ley.

“Creo que en su estado tienen derecho a hacer lo que quieran”, respondió.

“¿Estoy ahora de acuerdo con la decisión o no? No. Para ser honesta contigo, probablemente no estoy de acuerdo con la decisión. Pero estoy de acuerdo en que tienen derecho a tomar sus propias decisiones ”, continuó diciendo.

Poco después, los usuarios de las redes sociales arremetieron contra la política por sus declaraciones.