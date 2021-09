Detalles de la vida privada de Enrique Iglesias es revelada por su hermana

Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, ha revelado detalles de su vida familiar en un reportaje para una revista.

Se dan a conocer detalles desconocidos de la vida de Enrique Iglesias, y fueron revelados nada menos que por su hermana Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó.

Tamara ha revelado detalles de su vida familiar en un reportaje para la revista HOLA!, y sin duda ha llamado mucho la atención lo que concierne a Enrique Iglesias, el más famoso de los 10 hermanos que tiene por parte de su madre y de su padre, el fallecido Marqués de Griñón.

“De pequeña la verdad es que mi hermano Enrique me hacía rabiar muchísimo, me llamaba ‘Maruca’ y yo me ponía histérica, me parecía horrible porque me recordaba a ‘cucaracha’ o algo así”, declaró Tamara. También reveló que al artista le gustaba hacer maquetas de aviones, pasando largas horas armándolas y pintándolas. Tamara también dijo que constantemente era castigado y obligado a permanecer encerrado en su habitación, misma que compartía con su hermano Julio.

Estas revelaciones han sido de gran interés para los fans de Enrique Iglesias, ya que él siempre ha mantenido en la más absoluta privacidad su vida familiar, incluso su vida en pareja con Anna Kournikova, incluyendo los embarazos de la ex tenista rusa, ya que se supo de su paternidad hasta que nacieron sus mellizos Nicholas y Lucy, así como la más pequeña de nombre Mary.

