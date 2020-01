Miley Cyrus homenajea a Dolly Parton al compartir una imitación suya

La cantante compartió un performance que tuvo en 2017, donde sale imitando a la cantante de 74 años.

Miley Cyrus rindió homenaje al ícono Dolly Parton en su 74 cumpleaños el domingo, al compartir una hilarante imitación de la estrella.

Miley usó Instagram para compartir tres videos de ella haciendo su mejor impresión de Dolly, mientras escribía en el título: “¡Feliz cumpleaños, tía Dolly!”

Los clips están tomados de un episodio de 2017 de The Tonight Show, con Jimmy Fallon, donde la estrella de Wrecking Ball y Jimmy se vistieron como Dolly y Kenny Rogers, respectivamente, para recrear las clásicas ‘Islands in the Stream’.

Miley también compartió la actuación original de Kenny y Dolly en su publicación de Instagram, en un homenaje especial a su madrina.

Dolly es amiga desde hace mucho tiempo del padre de Miley, Billy Ray Cyrus, y le dijo a la anfitriona de SiriusXM, Just Jenny: “Cuando Miley llegó, le dije que tenía que ser mi ahijada de hadas”.

Desde entonces, los cantantes han colaborado en varias presentaciones en vivo y aparecieron juntos en la canción Rainbowland en el álbum de Miley 2017, Younger Now.