Russell Crowe no se interesa más por la temporada de premios

El actor dedica la primera parte del año a estar con sus hijos, más ahora que se ha divorciado.

Russell Crowe ya no presta mucha atención a la temporada de premios, ya que coincide con el tiempo “limitado” que pasa con sus hijos.

La estrella de ‘Gladiator’ se separó de su esposa Danielle en 2012 después de nueve años de matrimonio y la pareja finalizó su divorcio en 2018, lo que significa que el tiempo de Russell con sus hijos, Tennyson, de 13 años, y Charles, de 16, ahora es muy importante.

Aunque Russell ganó un Golden Globe Award a principios de este mes (20 de enero), no apareció en la ceremonia, sino que aceptó un premio a través de video por su interpretación del deshonrado jefe de Fox News Roger Ailes en la miniserie The Loudest Voice in the Room.

Ahora ha revelado que se salta la primera parte de la temporada de premios por razones familiares.

“En esta época del año, es difícil para mí participar en esas cosas (premios)”, dijo a los locutores de radio australianos Fitzy & Wippa. “Como saben, ahora estoy divorciado. Y como muchos otros tipos que probablemente están escuchando, tengo un tiempo limitado con mis hijos.

“No puedo despertarme con ellos todos los días. Y los recibo todos los años entre el 27 de diciembre y el 15 de enero”.

La pareja se mantuvo en buenos términos después de su separación, con el actor de 55 años incluso discutiendo una reconciliación en 2015, pero finalmente se divorciaron tres años después.