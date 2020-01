Modelo de 21 años muere tras intentar tomarse una selfie

View this post on Instagram

السيلفي القاتل…..عارضة أزياء بريطانية ( 21 عامًا) تلقى مصرعها بعد أن سقطت من منحدر شاهق بالقرب من خليج "بوندي" في #أستراليا وهي تحاول التقاط صورة "سيلفي" لنفسها. وكانت #مادلين_ديفيس تجلس على حافة هاوية المنحدر عندما سقطت من الأعلى لتلقى مصرعها في الحال #سيدتي #sayidaty #madalyndavis